بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد

2022/02/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وقال المحافظ، حسن منديل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)؛ "بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام ولفسح المجال للموظفين والمواطنين بأداء مراسيم الزيارة قررنا ووفق الصلاحيات الممنوحة لنا اعلان يوم غد الأحد المصادف ٢٧ شباط الجاري عطلة رسمية".

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