عمليات بغداد: تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في الكرخ

2022/02/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقال بيان للعمليات وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وبجهد استخباري مميز وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام حي العامل من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها".

وأضاف ان "عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في حي المخابرات أحد مناطق الكرخ"، مبيناً انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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