بعد سيطرتها على محطة تشيرنوبل.. أحدث تقديرات مخزون روسيا من الرؤوس الحربية النووية

2022/02/26 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لمخزون روسيا من الرؤوس النووية الحربية، أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) تقديرات تصنف روسيا كالأعلى بمقدار حجم مخزون الرؤوس النووية في العالم.

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