نائب: محاصرة قوة تابعة للكاظمي محكمة الكرخ لن تمر وسنطرحها في البرلمان

2022/02/26 | 12:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي , السبت , قيام قوات امنية بتطويق محكمة استئناف الكرخ بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , كاشفا بان نواب ائتلاف دولة القانون سيطرحون القضية على مجلس النواب خلال جلسته الاثنين القادم .وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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