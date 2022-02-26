2022/02/26 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، عن جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الاولى / الفصل التشريعي الأول.وتضمن جدول اعمال الجلسة 3 فقرات، تبدأ بتأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، مروراً بتشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس.ويتضمن جدول الاعمال ايضاً، دعوة عامة للمناقشة بخصوص (ارتفاع سعر صرف الدولار) بحضور […]

ظهرت المقالة يتضمن مناقشة سعر الدولار..



مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الاثنين أولاً على ايرث نيوز.

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