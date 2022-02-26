تجمع عربي: نرفض المتاجرة بكركوك بذريعة التوافق على الحكومة المقبلة

2022/02/26 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كركوك..أكد منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، السبت، رفض المكون العربي في كركوك زج كركوك بصفقات تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “على البرلمان الجديد اتخاذ الخطوات السريعة لإجراء انتخابات مجالس المحافظا التي ستحل المشاكل في كركوك “.وأضاف أنه”يجب إبعاد كركوك من صفقات تشكيل الحكومة والمتاجرة بها، […]

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