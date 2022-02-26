دراسة: الأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم ترتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

2022/02/26 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يختار عدد متزايد من الناس تناول كميات أقل من اللحوم، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يختارون إجراء هذا التحول، ولكن غالبا ما يُشار إلى الصحة على أنها دافع شائع.وأظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية – بما في ذلك تقليل […]

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