2022/02/26 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد البث الأوروبي عدم السماح لروسيا بالمشاركة في نسخة العام الحالي من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”.

وقال الاتحاد في بيان الجمعة “بالنظر إلى الأزمة غير المسبوقة في أوكرانيا، فإن إدراج مشاركة روسية من شأنه أن يؤدي إلى تشويه سمعة المسابقة”.

وأضاف الاتحاد في تغريدة على “تويتر” أنه “منظمة غير سياسية تتألف من شبكات بث ملتزمة بدعم قيم الخدمة العمومية..



نظل ملتزمين بحماية قيم المسابقة الثقافية التي تعزز التبادل والتفاهم الدوليين، وتجمع بين الجماهير، وتحتفي بالتنوع من خلال الموسيقى، وتوحد أوروبا على مسرح واحد”.

وتعقد الجولة النهائية من نسخة العام الجاري من المسابقة في مدينة تورينو الإيطالية في 14 مايو المقبل.

ولم تعلن روسيا بعد عن أي مشارك في المسابقة المثيرة.

ومن المزمع أن يمثل أوكرانيا أوركسترا كالوش التي وصفها المنظمون بأنها “فرقة هيب هوب مولعة بموسيقى الفولك (شعبية)”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد البث الاوروبي يحظر مشاركة روسيا بمسابقة “يوروفيجن” للغناء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد البث الاوروبي يحظر مشاركة روسيا بمسابقة “يوروفيجن” للغناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).