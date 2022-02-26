وزير الصحة الأوكراني: 198 مدنيا اوكرانيا قتلوا منذ بدء الغزو الروسي

2022/02/26 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الأوكرانية ،اليوم السبت، عن مقتل 198 ومن بينهم 3 أطفال جراء القصف الروسي.

من جابنها، قالت وزارة الدفاع الروسية: “نعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين بأوكرانيا”، مؤكدة أن “قواتها لا تستهدف المدن في أوكرانيا”.

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