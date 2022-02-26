تفنيد أسطورة شائعة عن علاج التهاب الحلق

2022/02/26 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن الآيس كريم يمكن أن يكون ضارا، عند استخدامه في علاج التهاب الحلق.ويشير الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن البعض يعتقدون أن الايس كريم (البوظة) قادر على تخفيف التهاب وألم الحلق.وهذه أسطورة شائعة وغير صحيحة.لأنه من جانب يؤدي […]

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