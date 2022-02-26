-سويفت- وخلافه - حسن مدن

2022/02/26 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن بدا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وضع المستغيث وهو يوجه، أمس الجمعة، نداءً آخر إلى الحلفاء الغربيين لمساعدة بلاده ووقف الهجوم الروسي عليها.



انطوت عباراته على شحنة عالية من اللوم والعتب، كي لا نقول الغضب، وهو يقول في خطابه: «هذا الصباح نحن ندافع عن دولتنا بمفردنا.



مثل البارحة، تراقب القوى العالمية من بعيد».هي ليست المرة الأولى التي يجد من يُحسبون أصدقاء لأمريكا أنفسهم في وضع لا ي ......





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