2022/02/26 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد البولندي بكرة القدم، رفضه خوض المباراة الحاسمة أمام روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.وقال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليسزا في تغريدة على “تويتر”، “لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل! بسبب تصاعد عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا ، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراة فاصلة أمام روسيا”.وأوضح أن […]

ظهرت المقالة رسمياً..



بولندا ترفض مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال أولاً على ايرث نيوز.

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