مجلس الأمن.. روسيا تستخدم

2022/02/26 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي

اليوم السبت، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ

مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة

وألبانيا يستنكر "بأشدّ العبارات

عدوانها على أوكرانيا"، ويدعوها إلى سحب

قواتها من هذا البلد "فور

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