ذي قار “تُقيم” إضرار توقف حقل الناصرية النفطي

2022/02/26 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … كشفت شركة نفط ذي قار ، اليوم السبت، حجم ألأضرار الناتجة عن إيقاف حقل الناصرية النفطي (الكطيعة)، من قبل متظاهرين في قضاء البطحاء غربي المحافظة.وذكر مسؤول قسم الاعلام في شركة نفط ذي قار حيدر ساجت لوكالة /المعلومة/، ان “قرار الشركة القاضي بايقاف عمل حقل الناصرية النفطي بسبب محاصرته من قبل المحتجين، […]

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