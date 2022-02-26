2022/02/26 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حددت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الطرق المقطوعة في بغداد خلال زيارة الامام الكاظم عليه السلام.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم )، انه "بمتابعة وإشراف مدير المرور العام وبالتعاون والتنسيق مع قيادة عملياتبغداد والقوات الامنية و لغرض تأمين وانجاح خطة الزيارة الرجبية ادناه اهم الطرق التي تم غلقها بسبب توافد الزوار الىمدينة الكاظمية المقدسة لأداء الزيارة ٠

جانب الرصافة

١) ناحية الوحدة بأتجاه ساحة الطاقه و الزعفرانية اتجاه واحد للزوار و الإتجاه الاخر لطريق المركبات ٠

٢) المعسكر بأتجاه تقاطع الزيوت باتجاه ساحة عقبة بن نافع إتجاه للزوار واتجاه لسير المركبات ٠

٣) ساحة الفتح بأتجاه كهرمانة بأتجاه ساحة التحرير طريق للزوار والآخر للمركبات٠

٤ ) ساحة الخلاني والوثبة وباب المعظم بأتجاه مجسر الصرافية وبراثا قطع تام ٠

٥) مجسر المدينة بأتجاه ساحة بيروت والصخرة باتجاه الجامعة المستنصرية والمعهد القضائي قطع تام ٠

٦) تقاطع صفي الدين الحلي بأتجاه المستنصرية و جامعة الإمام الصادق والمعهد القضائي قطع تام ٠

٧) الراشدية باتجاه سيطرة الشعب الملغاة و مجسر الشعب إتجاه للزوار والاتجاه الآخر للمركبات ٠

٨) المعهد القضائي بأتجاه عنتر وساحة الدلال و مجسر أبن حيان قطع تام ٠

٩) مجسر الائمة الاعظمية قطع تام

١٠) تقاطع المسبح بأتجاه الفتح والسعدون قطع تام ٠

جانب الكرخ

١) الصرافية براثا الشالجية قطع تام ٠

٢) دمشق الشالجية أبن حيان إتجاه للزوار والآخر للمركبات ٠

٣) ساحة الفارس ودمشق بأتجاه الشالجية قطع تام ٠

٤) حي العامل باتجاه العدل و صنعاء قطع تام ٠

٥) ام الطبول باتجاه ساحة النسور و الفارس العربي قطع تام

٦) ساحة الطلائع باتجاه براثا قطع تام ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدد الطرق المقطوعة في بغداد خلال زيارة الامام الكاظم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدد الطرق المقطوعة في بغداد خلال زيارة الامام الكاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).