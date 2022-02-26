البرلمان ينشر جدول اعماله لجلسته الثانية..هذه اهم فقراتها

2022/02/26 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، اليوم السبت، جدول اعمال الجلسة المقبلة والتي من المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "جدول أعمال الجلسة الثانية سيتضمن تأدية اليمين الدستوري لبعض السيدات والسادة النواب، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة".

وأضافت ان "الجلسة ستتضمن ايضاً دعوة عامة للمناقشة بخصوص ارتفاع أسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية".

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