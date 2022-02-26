سمير صبري بانتظار عملية جراحية دقيقة خلال الساعات المقبلة... إليكم أحدث تطورات وضعه الصحي

2022/02/26 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان والإعلامي المصري سمير صبري أنه سيخضع لعملية جراحية "دقيقة" في القلب، وذلك بعد خضوعه للعلاج الكيميائي من مرض السرطان قرابة السنة والنصف، ما ترك انعكاسات كبيرة على وضعه الصحي.

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