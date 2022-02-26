جدول أعمال مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل

2022/02/26 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مجلس النواب، السبت، جدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.

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وتضمن جدول الأعمال حسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2022)، أن "الجلسة ستتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب فضلاً عن تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب بالإضافة الى دعوة عامة لمناقشة ارتفاع أسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية".

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