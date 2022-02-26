2022/02/26 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخطة تضمنت أيضاً انشاء غرفة عمليات صغيرة لتتبع سير الزائرين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم (ع) سيبلغ عشرة ملايين زائر ( صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم (ع) سيبلغ عشرة ملايين زائر ( صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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