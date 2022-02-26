العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم (ع) سيبلغ عشرة ملايين زائر ( صور)

2022/02/26 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة تضمنت أيضاً انشاء غرفة عمليات صغيرة لتتبع سير الزائرين.

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