القبض على 3 متهمين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في بغداد

2022/02/26 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها في مكتب الكرامة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء ضبط بحوزتهم أسلحة من نوع كلاشنكوف عدد (٢)”.وأضافت انه “تم عرض […]

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