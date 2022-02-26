ارتفاع اسعار صرف الدولار على رأس جدول أعمل جلسة الاثنين

2022/02/26 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

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قام مجلس النواب ،اليوم السبت، بنشر جدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل.

وحسب البيان فان الجلسة ستتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب فضلاً عن تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب بالإضافة الى دعوة عامة لمناقشة ارتفاع أسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية”.

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