ميتا تمنع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلاناتهم

2022/02/26 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة ميتا الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك، إنها قررت منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها في أي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال غلايشر على تويتر “نواصل أيضا وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية..



تم البدء في تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع”.

وأضاف “نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية من نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا في أي مكان في العالم”.

وفي وقت سابق، أعلن تويتر رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا.

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