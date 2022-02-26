2022/02/26 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 4 أشخاص قاموا بتوزيع منشورات تحرض على الفتنة بين الزائرين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه :بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن المفارز المنتشرة لقوات الشرطة الاتحادية المكلفة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ساحة صنعاء بمنطقة (الحرية) ببغداد، يقومون بتوزيع منشورات تسيئ إلى المعتقدات والمعارف الدينية في محاولة لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم المتهمين مع ما ضبط معهم من منشورات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وفي وقت سابق اعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال ثلاثة أشخاص لقيامهم بتوزيع منشورات تخص الحركة "المهدوية" على زوار الإمام الكاظم عليه السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 أشخاص يقومون بتوزيع منشورات تحرض على الفتنة بين الزائرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 4 أشخاص يقومون بتوزيع منشورات تحرض على الفتنة بين الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).