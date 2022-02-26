اللجنة الأولمبية تدعم اتحاد الشراع بأربعة زوارق تخصصية

2022/02/26 | 13:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الموافقة على شراء أربعة زوارق تخصصية للاتحاد العراقي المركزي للشراع.وقال رئيس الاتحاد تحسين علي الحسون في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “اتحاد اللعبة يعاني شحة في التجهيزات اللازمة لمواصلة إدائه كاتحاد أولمبي، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق سد النقص بهذا الصدد”.وتابع ان “المكتب […]

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