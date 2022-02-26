الإعمار تحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية المُروجة لقروض الإسكان

2022/02/26 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، المواطنين الراغبين بالحصول على قروض صندوق الاسكان، من التعامل مع جهات خارج الصندوق تدعي بأنها وسيط لترويج معاملات القروض.وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ أن “هناك مكاتب وروابط وهمية تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على خداع المواطنين واستغلالهم”.مؤكداً أن التقديم على قروض صندوق […]

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