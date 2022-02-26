كوتينيو: لست نادماً على مغادرة ليفربول إلى برشلونة

2022/02/26 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب فريق أستون فيلا فيليب كوتينيو، إنه ليس نادمًا على خطوة مغادرة ليفربول والانضمام إلى صفوف برشلونة، رغم أن مشواره في الكامب نو لم يسر كما كان مخططًا له.وقال كوتينيو في تصريحات لشبكة “إسبن” في نسختها البرازيلية: “أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، كنت أتمنى أن أعود للعب هنا في […]

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