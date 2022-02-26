الرئيس صالح يصدر عفوا خاصا عن تاجر مخدرات (وثائق)

2022/02/26 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية

برهم صالح، اصدار عفو خاص عن احد تجار

المخدرات.

وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع

رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم

صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد

نجل مح

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