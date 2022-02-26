البرلمان يناقش ارتفاع سعر صرف الدولار الاثنين المقبل

2022/02/26 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي،

يوم الاثنين المقبل جلسة لمناقشة

ارتفاع سعر الصرف الدولار الأمريكي

مقابل العملة المحلية.

ووفقا لجدول الاعمال الذي نشرته رئاسة

المجلس فإن الجلسة ستتضمن تأدية اليم

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