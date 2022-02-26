هل هنالك حرب عالمية ثالثة على الابواب؟ - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/02/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صبيحة يوم 24/2/2022 بدأت القوات الروسية بهجوم مخطط له منذ فترة طويلة على اوكراينا من ثلاث محاور، والتي استقلت جديدا سنة 1991، وهي احدى الدول الموقعة على ميثاق الامم المتحدة سنة 1945 على الرغم من كونها في حينه ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي.



وياتي اهمية هذا الهجوم بعد ان وضع رئيس بيلاروسيا ارض وجيش بلاده تحت تصرف روسيا، حيث لولا هذه الخطوة لكان وصول الجيش الروسي الى عاصمة اوكراينا (كييف) لم يكن بهذه ......





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