سرقة القرن!! -الفوط الصحيَّة مش هي العيب؛ هني العيب- - احمد جمعة

2022/02/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة هنا في وسّط غاباتِ الحياة، في زحمةِ المال والنفط وناصحات السحاب، تفتقد السماء إلى طيور الحريات، كتلك التي تُحلق في سماء العالم وضمن شروط حيوات الألفيّة الثالثة، فالحريات مقرونة بالوجود ولاسيما ما يتعلق منها بالحياة كالحريات الشخصية وحرية التعبير وحرية التفكير وحرية التنفُّس وحرية الحركة...وهذه المقالة مكوِّن من مكوناتِ نسيج حروف وكلمات، فلتَّت من زنزانة الاعتقال لتقول نقيض ما ترتكبه وسائل نشر محكو ......





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