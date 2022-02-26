2022/02/26 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على مدينة مليتوبول، كما دمرت 821 منشأة عسكرية وأسقطت 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.وأوضح قال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لا تزال مستمرة.وأشار إلى أن الجيش الروسي، تمكن من السيطرة على مدينة مليتوبول.ويتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن فرض السيطرة الكاملة على مدينة ميليتوبول الاوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن فرض السيطرة الكاملة على مدينة ميليتوبول الاوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).