بالوثائق..رئيس الجمهورية يصدر

2022/02/26 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مرسوماً جمهورياً لإصدار عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري المحكوم بالسجن المؤبد.

وأظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) إن "رئيس الجمهورية رهم صالح أصدر مرسوماً جمهورياً يقتضي بإصدار عفوا خاصا عن نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري".

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