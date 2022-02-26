اتحاد إسلامي يدعو إلى تدخل عاجل لإيقاف مضايقات زوار عرب في مطارات عراقية

2022/02/26 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىدعا رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري، اليوم السبت، الى تدخل عاجل لايقاف مضايقات زوار عرب في مطارات عراقية.

وقال المعموري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "بعض الزوار العرب ممن جاوؤا مؤخرا لزيارة العتبات المقدسة في العراق تعرضوا الى مضايقات في بعض المطارات واخذ منهم اموال بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام".

واضاف المعموري،ان "ماحصل يستدعي تحقيق عاجل من قبل الجهات ذات العلاقة والسعي لتفادي هكذا تصرفات تسيء للمطارات العراقية واشراك الحشد الشعبي في ملف تامين قوافل الزوار القادمين من بلدان عربية واسلامية".

وتابع، ان "حديثنا هذا جاء بعد تلقينا بصمات صوتية من بعض الزوار العرب عن ما تعرضوا له من مضايقات في بعض المطارات".

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