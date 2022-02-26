كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصابة صاروخ او قذيفة مبنى سكني بشكل مباشر في كييف

2022/02/26 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض مبنى سكني في كييف لهجوم يعتقد أنه نفذ بصاروخ أو قذيفة، حيث استيقظ السكان في العاصمة الأوكرانية على هذا المشهد المرعب، حيث تضرر المبنى السكني جراء ما وصفها وزير الخارجية الأوكراني بضربة صاروخية روسية.

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