قوة من الشرطة تعتقل المتورطين بالاعتداء على الأطباء في مستشفى الشيخ زايد

2022/02/26 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض كادر من مستشفى الشيخ زايد في العاصمة بغداد، إلى اعتداء على يد ثلاثة أشخاص.

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وقال المصدر لـ "ناس"، (26 شباط 2022)، إن "ثلاثة أشخاص هاجموا، عدداً من الأطباء، لأسباب مجهولة، وهم الدكتور ياسر عامر، والطبيب مؤمل عقيل، وآخرين، دون إصابات بليغة".

وبحسب المصدر، الطبي، فإن "قوة أمنية من الشرطة الاتحادية، وقوة حماية المستشفى وصلت إلى موقع الاعتداء، وتمكنت من اعتقال المتورطين بذلك".

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