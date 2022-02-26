إحباط محاولة توزيع منشورات تحريضية على زائري موسى الكاظم ع

2022/02/26 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من المنشورات لبث الفتن الطائفية والتفريق بين المسلمين.

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