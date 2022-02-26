ترقب اعلان “الثبات الوطني” بعد انضمام عدد كبير من النواب المستقلين للاطار

2022/02/26 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن الإطار التنسيقي النائب رفيق الصالحي , السبت , عن انضمام عدد كبير من النواب المستقلين الى تحالف الثبات الوطني الذي سيعلن عنه قريبا , مؤكدا ان تحالف الثبات سيكون الكتلة الاكبر عددا.وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تحالف الثبات الوطني المزمع إعلانه […]

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