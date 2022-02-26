المرور العامة تعلن اعادة فتح طرق في جانب الرصافة بعد غلقها لتأمين الزيارة

2022/02/26 | 13:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، اعادة فتح طرق في جانب الرصافة، بعد غلقها بالتزامن مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمت اعادة فتح الطرق باتجاه المناطق الجنوبية للعاصمة ذهابا وايابا نحو جسر ديالى”.وأضاف خضير انه “تم […]

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