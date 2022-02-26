علماء يعثرون على حمض نووي لفيروسات مجهولة

2022/02/26 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر العلماء الأمريكيون على حمض نووي لعاثيات وفيروسات مجهولة تصيب الحشرات في ترب ثلاث ولايات أمريكية.ويشير موقع Phys.org، إلى أن الباحثين من المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ (PNNL) ، جمعوا عينات من ترب مراعي ولايات واشنطن وكانساس وايوا، التي تتميز برطوبتها العالية، وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، […]

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