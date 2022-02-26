2022/02/26 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MWzwL_EfH0Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: هذا الاسبوع سيشهد اعلان تشكيل تحالف الثبات الوطني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: هذا الاسبوع سيشهد اعلان تشكيل تحالف الثبات الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).