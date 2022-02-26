الإعمار تحذّر من صفحات تخدع المواطنين في ترويج قروض الإسكان

2022/02/26 | 14:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعي أنها جهات وسيطة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، المواطنين الراغبين بالحصول على قروض صندوق الإسكان من التعامل مع جهات "وسيطة" لترويج معاملات القروض.

وقال المركز الإعلامي في الوزارة عبر بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه: "هناك مكاتب وروابط وهمية تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على خداع المواطنين واستغلالهم، مؤكدًا أنّ "التقديم على قروض صندوق الإسكان، يكون عبر فروع الصندوق حصرًا، والروابط الالكترونية الموجودة في موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الرسمية".

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