2022/02/26 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة قصف مبنى سكني في أوكرانيا

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