2022/02/26 | 14:05 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لحظة قصف مبنى سكني في أوكرانيا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة قصف مبنى سكني في أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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