ليفاندوفسكي: لا استطيع أن أتخيل لعب مباراة مع روسيا

2022/02/26 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..أكد نجم المنتخب البولندي لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي، انه لا يستطيع أن يتخيل لعب مباراة مع روسيا.وقال ليفاندوفسكي معلقاً على قرار اتحاده بعدم لعب مواجهة روسيا، في تغريدة على “تويتر” “إنه القرار الصحيح! لا أستطيع أن أتخيل لعب مباراة مع المنتخب الروسي في موقف يستمر فيه العدوان المسلح في أوكرانيا”.وبين […]

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