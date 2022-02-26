دولة القانون: العراق يدار من قبل جهة واحدة والكاظمي لايملك حظوظ الولاية الثانية

2022/02/26 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، السبت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بادارة البلد بشكل متفرد ، مستبعدا اعادة توليه رئاسة الحكومة المقبلة.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الكاظمي لايملك حظوظ في دورة ثانية لادارة مجلس الوزراء وهذا موقف اغلب القوى السياسية لاسباب تتعلق بإدارته لملفات مهمة ابرزها الامن […]

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