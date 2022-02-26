جونسون يدعو إلى تسليح أوكرانيا

2022/02/26 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن “زيادة عدد الدول المستعدة لمساعدة أوكرانيا في ضمان الدفاع عن نفسها”.وقال جونسون في منشور عبر صفحته على “تويتر”، “بالأمس، طلبت من حلف شمال الأطلسي والشركاء الشماليين بذل كل ما في وسعهم لدعم أوكرانيا والرئيس زيلينسكي.ويسعدني أن المزيد من الحلفاء قد تعهدوا بتزويد كييف بالمساعدات […]

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