ايران تشارك بالمعرض الدولي للاستثمار في العراق

2022/02/26 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد الناشط الاقتصادي الايراني علي رضا صدر زاده، اليوم السبت ان طهران ستشارك في المعرض الدولي الثالث للاستثمار في العاصمة العراقية بغداد والذي سيستمر ثلاثة ايام.وقال زاده، في تصريح اوردته “ارنا”، واطلعت عليه وكالة /المعلومة/، انه “وفقا للخطط الاقتصادية للبلاد التي تقوم على توسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار، يحتل العراق مكانة […]

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