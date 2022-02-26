المرور تعلن اعادة فتح طرق في جانب الرصافة بعد غلقها لتأمين الزيارة

2022/02/26 | 14:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، اعادة فتح طرق في جانب الرصافة، بعد غلقها بالتزامن مع ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير، في ايضاح ، إنه “تمت اعادة فتح الطرق باتجاه المناطق الجنوبية للعاصمة ذهابا وايابا نحو جسر ديالى”.وأضاف خضير انه “تم فتح الطريق من المعهد […]

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