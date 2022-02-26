إغلاق تام لعدد من الشوارع في جانب بغداد الكرخ

2022/02/26 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مصدر عن مديرية العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية, السبت , عن اغلاق تام للشوارع الرئيسية في جانب الكرخ من محافظة بغداد لزيادة حماية زائري الامام الكاظم عليه السلام.وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / ,ان ” المديرية العامة ووفق الخطة الأمنية وبالتعاون مع قيادة عمليات تم اغلاق عدد […]

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