عمليات بغداد: تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها بجانب الكرخ

2022/02/26 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم السبت، تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وأكدت القيادة في بيان ان ‏‎قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت وبجهد استخباري مميز وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام حي العامل من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها.

جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في حي المخابرات أحدى مناطق الكرخ مشيرة الى تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل.

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