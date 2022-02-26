رونالدو: ندعو الله من أجل السلام في عالمنا

2022/02/26 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، برسالة على خلفية الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا.

وكتب رونالدو، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا..



ندعو الله من أجل السلام في عالمنا”.

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